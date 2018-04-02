Rus elçiden Galatasaray mesajı
Rusya'nın Dünya Kupası Elçisi Lopyreva, Galatasaray'ın Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maç sonrası sosyal medya hesabı üzerin den mesaj gönderdi.
Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından olay bir paylaşım yaptı...
Galatasaray tribünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak mesajlara imza attı.
Güzel model Twitter hesabından, " 21 e 7 kaldı! Haydi Aslanlar! " mesajını paylaştı.
FANATİK
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