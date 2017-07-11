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Rus elçinin ilk işi Türkçe öğrenmek olacak

Rus elçinin ilk işi Türkçe öğrenmek olacak.19098
  • Giriş : 11.07.2017 / 15:37:00

Yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yapacağı ilk işi açıkladı.

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Ankara'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybedeb Karlov'un yerine atanan yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yapacağı ilk işin Türkçe öğrenmek olduğunu belirtti.

İlk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyleyen Yerhov, yakın bir zamanda göreve başlayacağını belirterek Türkçe öğrenmesi için "İnşallah becerebilirim" dedi.

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