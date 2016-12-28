Rus elçiye suikast Samanyolu TV'de
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan ve örgüt lideri Fethullah Gülen'in Amerika'dan ısrarla istendiği günlerde Samanyolu TV'de yayınlanan bir dizinin sahneleri şoke etti.
FETÖ'nün kanalı olan Samanyolu TV'de bir dizide Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yapılan suikast konu olarak işlenmiş.
FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastinin işlendiği görüldü. FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan suikastçi polisin de, Rus Büyükelçi'ye gerçekleştirdiği suikastın Samanyolu TV'deki dizinin birebir aynısı olduğu görülüyor.
Dizideki sahnede büyükelçi eşiyle bir resim sergisini ziyaret ediyor. Burada serginin Zaman Gazetesi'nde düzenlenmesinde ilginç bir detay olarak ortaya çıkıyor. .Resim sergisini gezen büyükelçi rolündeki şahıs eşiyle birlikte resimlere bakıyor ve resimlerden birini beğeniyor, bu sırada suikastçi büyükelçinin içeceğin zehir katıyor.
Ancak suikast başarılı olamıyor. Bunun üzerine , resim sergisinde tanıtım yapan bir kadın rolündeki şahıs çantasındaki silahı suikastçiye teslim ediyor. Suikastçi büyükelçiye doğru ilerlerken korumalar tarafından tespit ediliyor ve suikast engelleniyor.
Suikastin engellenmesi haricinde dizideki bütün sahne Ankara'nın Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikasti ile birebir örtüşüyor.
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