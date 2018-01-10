Rus gemisi TSK'dan yardım istedi
Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri'ne ait lojistik gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçisi sırasında sorun yaşadı. Geminin içinde bulunan bir personelin rahatsızlanması üzerine TSK'dan yardım talep edildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak'ta, Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri'ne ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında rahatsızlanan bir personeli için tıbbi tahliye talebinde bulundu.
Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordine sonucunda, hasta personelin gemiden tahliye edilerek, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevki sağlandı.
Hastanede tedavisi devam eden personele, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca görevlendirilen bir tabip subayı ve bir sağlık astsubayı refakat ediyor.
NTV
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