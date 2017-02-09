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Rus general, Genelkurmay Başkanı'nı aradı

Rus general, Genelkurmay Başkanı'nı aradı.12329
  • Giriş : 09.02.2017 / 20:25:00

Rus General, El Bab'daki skandaldan sonra Hulusi Akar'ı arayarak üzüntülerini bildirdi.

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Hulusi Akar'a Rusya'dan telefon geldi. El Bab'daki yanlışlıktan sonra Rus General, Akar'ı aradı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab'ta Rus uçağının kazaen Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurduğunu, 3 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov telefonla görüştü.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Gerasimov'un meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirip başsağlığı dilediği belirtildi. 

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