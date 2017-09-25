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Rus general Suriye'de öldü!

Rus general Suriye'de öldü!.19177
  • Giriş : 25.09.2017 / 09:34:00
  • Güncelleme : 25.09.2017 / 09:35:19

Rus general Valery Asapov, Suriye'de ordu karargahında yaşamını yitirdi.

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Suriye'nin Deyrizor kasabasında, terör örgütü DEAŞ'a karşı savaş veren Rusya'nın bölgedeki en yüksek rütbeli subayı olan Korgeneral Valeriy Asapov hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Karargahın DEAŞ militanları tarafından topçu ateşine tutulduğunda hayatını kaybeden birkaç kişi arasında Asapov’un da bulunduğu söylendi.

Suriye’de hayatını kaybeden generalin Rusya’da yüksek devlet nişanına layık görüldüğü de kaydedildi.

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