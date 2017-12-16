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Rus heyet, o cinayet için Ankara'da

Rus heyet, o cinayet için Ankara'da.14864
  • Giriş : 16.12.2017 / 10:25:00

Rus heyet, öldürülen büyükelçi Andrey Karlov için Ankara'ya geliyor.

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Sepet Beşik

Ankara'da katıldığı resim sergisinde sırtından vurularak öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayeti ile ilgili soruşturmas hakkında bilgi almak için Rusya'dan bir heyet geliyor.

Savcı, güvenlik ateşesi, acil durum bakanlığı ve adli tıp yetkililerinden oluşacak heyet. Karlov'un ölüm yıldönümünde yani 19 Aralık salı günü Ankara'da olacak.

Heyet Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara emniyetinde suikast soruşturmasına ilişkin temaslarda bulunacak. Rus heyet saldırının ardından da Türkiye'ye gelerek bilgi almıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 19 Aralık2016'da polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın gerçekleştirdiği suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3'ü polis 5 kişi tutuklu.

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