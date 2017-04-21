Rus istihbarat binasına saldırı: 3 ölü
Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi binasına giren saldırgan, biri FSB çalışanı biri de ziyaretçi olmak üzere 2 kişiyi öldürdü. Eli silahlı saldırganın kendisinin de FSB güçleri tarafından öldürüldüğü öğrenildi.
Sputnik'in haberine göre, Moskova saati ile 09.02'de (TSİ ile aynı) Habarovsk'taki FSB binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, bekleme salonunda ateş açınca bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi hayatını kaybetti.
Yetkililere göre, saldırganın kendisi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda öldürüldü.
Olay yerinde kanıt toplama çalışmaları yapıldığı belirtildi.
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