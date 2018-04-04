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Rus istihbaratından Türkiye açıklaması

Rus istihbaratından Türkiye açıklaması.19215
  • Giriş : 04.04.2018 / 11:25:00

Rus istihbaratından Türkiye ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında, Türkiye ile yapılan işbirliği sayesinde terör saldırının engellendiğini söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü  Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD’nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı  kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini bildirdi.

Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı  konuşmada ABD’nin yeniyıl kutlamalarında St. Petersburg’ta bir terör saldırısı  için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini belirtti.

Türkiye’nin de Rusya'da yılbaşı kutlamalarında planlanan başka bir  saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını kaydeden Bortnikov, “Türk  ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık.”  ifadelerini kullandı.

TRT

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