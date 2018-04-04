Rus istihbaratından Türkiye açıklaması
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamasında, Türkiye ile yapılan işbirliği sayesinde terör saldırının engellendiğini söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD’nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini bildirdi.
Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin yeniyıl kutlamalarında St. Petersburg’ta bir terör saldırısı için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini belirtti.
Türkiye’nin de Rusya'da yılbaşı kutlamalarında planlanan başka bir saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını kaydeden Bortnikov, “Türk ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık.” ifadelerini kullandı.
TRT
DİĞER HABERLER
15 Boğaziçi üniversiteli için tutuklama
15 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi için savcılık kararını bildirdi.
Soylu: 13 bin polis alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 bin polis memuru alınacağını bildirdi.
Amerika'dan Gülen açıklaması
ABD Adalet Bakanlığı, Karlov suikastı ve Fethullah Gülen ile ilgili açıklama yaptı.
Hacettepe'de FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde operasyon düzenlendi.
TSK'dan son dakika açıklaması!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.