Rus jetleri ilk kez El Bab'ı vurdu
Rus savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği El Bab'da başlattığı operasyonda DAEŞ'e ait hedefler havadan vurdu.
Sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı Türk askeri ve ÖSÖ kuvvetlerinin işbirliğiyle devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 128’inci gününe girerken, Rus savaş uçakları, dün gece ilk kez El Bab’da DEAŞ hedeflerine yönelik bombardıman düzenledi. Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temizlemeye çalıştığı El Bab’ın merkezineki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab’ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.
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