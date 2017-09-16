Rus kadın valizden çıktı
Artvin'in Hopa İlçesi'nde Sarp Sınır Kapısı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Antalya kemer Sulh Ceza Hakimliği tarafından Trafik Kazası nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı bulunan kadın, sınırdan bavulunun içinde geçmek istedi.
Artvin’in Hopa İlçesi’ndeki Sarp Sınır Kapısı’nda, görevliler dün ilginç bir kaçış girişimini önledi. Güvenlik güçleri, yaya olarak Gürcistan’a geçmek için Sarp Sınır Kapısı’na gelen Gürcistan uyruklu 46 yaşındaki Domenti S.’nin taşıdığı valizin büyük ve ağır olmasından şüphelendi.
Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, ekipler, gümrükteki polis noktasında pasaport işlemlerini tamamlayan Domenti S.’yi bir süre takip etti. Ardından şüpheliyi durdurarak arama yapan ekipler, sürükleyerek götürmeye çalıştığı valizde cenin pozisyonunda kadın buldu.
Kaçak kadının, Antalya Kemer Sulh Ceza Hâkimliği’nin karıştığı Trafik Kazası nedeniyle hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyduğu Rusya uyruklu Angelina Samusenko (27) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Domenti S., işlemlerinin ardından sınırdışı edildi. Gözaltındaki Samusenko’ya ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
HABERTURK
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