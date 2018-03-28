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Rus kanalı, Rumları çıldırttı

Rus kanalı, Rumları çıldırttı.21275
  • Giriş : 28.03.2018 / 15:21:00

Rusya kanalında yer alan haberde KKTC bayrağının yer alması Rumları çıldırttı.

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Büyüyen Beşik

Rusya'nın devlet destekli televizyon kanalı Russia Today, Rumları delirten bir haber yaptı. RT, Rus ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili 'Rus diplomatları sınır dışı etmeyen' ülkeler listesi yayınladı.

Televizyon haberinde KKTC bayrağı ekrana geldi. Haber internet üzerinden de yayınlandı.
‘Kıbrıs’ın karşısında KKTC bayrağını izleyen Rum ve Yunanlar, Rus televizyonuna onlarca protesto mesajı gönderdi. Rus televizyonu, KKTC bayrağına tepki gösteren Rum ve Yunanlara özür mesajıyla yanıt verdi. Televizyon, hatanın haber merkezine iletildiğini belirtti.

İngiltere’de faaliyet gösteren Rum ve Yunan lobi grubu ‘Lobby for Cyprus’ üyeleri, Twitter mesajlarında hatanın kasıtlı yapıldığını savunarak, “Kimse fark etmeyecek sandılar, Rus televizyonu bizim zekâmızla dalga geçiyor. Yaptıklarından utanmaları gerekir” ifadelerini kullandı. Rus televizyonundaki KKTC bayrağı ve gelen tepkiler, Rum medyasında da yer buldu.

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