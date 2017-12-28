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Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı

Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı.13297
  • Giriş : 28.12.2017 / 12:23:00

Rus komutan Leonov, Amerikan uçaklarının otomatik olarak takibe aldığı ortaya çıktı.

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Rus komutan Leonov, Suriye'nin doğu kısmında havaa sahasının kontrol alanının genişletilmesi ve düşman uçakların engellenmesi için S-300 sistemlerinin kurulduğunu belirtti. Amerikan uçaklarının otomatik olarak takibe alındığı ortaya çıktı.

Leonov, Amerikan uçaklarının mürettebatının füze savunma araçlarıyla 200-300 kilometre uzaklıkta takip edilmelerine sinirli bir şekilde tepki gösterdiklerini belirterek, "Bu sistemler görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler ve Haziran ayında daimi lokasyon noktalarına geri döndüler" diye konuştu.

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