Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı
Rus komutan Leonov, Suriye'nin doğu kısmında havaa sahasının kontrol alanının genişletilmesi ve düşman uçakların engellenmesi için S-300 sistemlerinin kurulduğunu belirtti. Amerikan uçaklarının otomatik olarak takibe alındığı ortaya çıktı.
Leonov, Amerikan uçaklarının mürettebatının füze savunma araçlarıyla 200-300 kilometre uzaklıkta takip edilmelerine sinirli bir şekilde tepki gösterdiklerini belirterek, "Bu sistemler görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler ve Haziran ayında daimi lokasyon noktalarına geri döndüler" diye konuştu.
STAR
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