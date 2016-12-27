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Rus Korosu'na Mehter Takımı'ndan taziye

Rus Korosu'na Mehter Takımı'ndan taziye.19123
  • Giriş : 27.12.2016 / 09:28:00

Uçak kazasında hayatını kaybeden Rus Korosu'na Mehter Takımı da taziyelerini iletti.

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Kızıl Ordu Korosu mensuplarını taşıyan Rusya'ya ait uçağın Karadeniz'de düşmesi sonucu 92 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu acı olay İznik Mehter Takımı'nı da üzdü. Mehter Takımı, Skype üzerinden Rus kanalına bağlanarak taziyelerini iletti.

Kazada hayatını kaybeden Kızıl Ordu Korosu Orkestra Şefi General Valeriy Halilov, İznik Belediyesi Mehteran Takımı ile 29 ağustos 2014 yılında Moskova Spasskaya Kulesi 7. Uluslararası Askeri Müzik Festivalinde Kızıl Meydan'da konser vermişti. Bu konserin ardından

Mehter Takımı ile Kızıl Ordu Korosu arasında dostluk oluşmuştu.

Kazanın duyulmasıyla İznik Belediyesi Mehter Takımı Başkanı Kadir Akçaalan, dün Rus Devlet Televizyonu'na bağlanarak taziyede bulundu.

Rus Devlet Televizyonuna Skype üzerinden bağlanan Akçaalan, taziye dikelerinde bulundu. Akçaalan, "Ekip olarak çok üzgünüz. General Valeriy Halilov, alçak gönüllü ve değerli bir insandı. Türk dostuydu. Kendisiyle festivalde bir araya gelme fırsatım oldu. Hatta İznik çini tabak hediye etmiştik. Ve çini üzerine bir süre de sohbet etme şansım olmuştu. Türkiye'yi sevdiğini ve çok beğendiğini ifade etmişti. İyi bir dost kazanmıştık. Fakat ne yazıkki elim bir kaza da kendisini kaybettik. Çok üzgünüz. Kazada başta kendisi olmak üzere tüm hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun" dedi.

General Valeriy Halilov'dan geriye başkan Kadir Alçaalan ve mehteran ekibi üyeleri ile Kızıl Meydan'da çektirdiği fotoğraf karesi kaldı. 

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