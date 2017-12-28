Facebook Twitter Rss

Rus lider Putin açıkladı: Bu terör saldırısı

Rus lider Putin açıkladı: Bu terör saldırısı.14321
  • Giriş : 28.12.2017 / 12:12:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı ile ilgili konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg'da dün meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı ve patlamanın nedenini terör saldırısı olarak belirtti.

Putin, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, ülkedeki emniyet yetkililerine, teröre karşı daha sert tedbirler alınması için talimat verdiğini söyledi.

Kolluk görevlileri için tehdit oluşması halinde şahısların tutuklanmadan yerinde etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, “Dün St. Petersburg'da bir terör saldırısı düzenlendi. Federal Güvenlik Servisi son zamanlarda bir başka terör saldırısı girişimini daha engellemişti.” dedi.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir markette dün akşam saatlerinde el yapımı parça tesirli bir bombanın patlatılması nedeniyle 13 kişi yaralanmıştı.

Rusya Araştırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bombanın, 200 gram dinamite denk bir patlama meydana getirdiği belirtilmişti.

TÜRKİYE

Spiker Nazlı Çelik, HDP'li vekile dava açtı!

Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı

Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı

Rus komutan Leonov, Amerikan uçaklarının otomatik olarak takibe aldığı ortaya çıktı.

 

Japonya'dan açıklama: Kudüs'e taşınamayız

Japonya'dan açıklama: Kudüs'e taşınamayız

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kudüs ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya açıkladı: Savaş sona erdi

Rusya açıkladı: Savaş sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

 

Amerika, BM'ye ilk cezayı kesti

Amerika, BM'ye ilk cezayı kesti

Amerika, Kudüs kararı sonrası Birleşmiş Milletler'e ilk cezayı kesti.

İsrail o Türkleri gözaltına aldı

İsrail o Türkleri gözaltına aldı

İsrail, gözaltına alınan 3 Türk vatandaşını sınır dışı etme kararı aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya