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Rus lider Putin Ankara'da!

Rus lider Putin Ankara'da!.12541
  • Giriş : 11.12.2017 / 20:20:00
  • Güncelleme : 11.12.2017 / 20:20:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli başlıkların görüşülmesi için Türkiye'ye geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mısır ziyaretinin ardından Ankara'ya geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede Rus birliklerinin Suriye’den çekilmesinin ardından atılacak adımların ele alınacağını açıklamıştı.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesi ise başladı.   

Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Habertürk

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