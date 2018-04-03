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Rus lider Putin Ankara'da

Rus lider Putin Ankara'da.14151
  • Giriş : 03.04.2018 / 15:41:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atmak için Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.12'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip karşıladı.

Putin, karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak Erdoğan ve Putin, baş başa görüşecek.

Görüşmenin ardından Erdoğan ile Putin'in eş başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısı gerçekleştirilecek.

ÜDİK Toplantısı ile yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı düzenlenecek ve daha sonra Erdoğan, Putin onuruna akşam yemeği verecek.?

Putin yarın da Ankara'da düzenlenecek Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılacak.

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