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Rus lider Putin, Hasan Ruhani ile görüştü

Rus lider Putin, Hasan Ruhani ile görüştü.14151
  • Giriş : 25.09.2017 / 17:44:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hasan Ruhani ile görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki gelişmeler ve İran'ın nükleer programı hakkında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Kremlin Basın Merkezi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Suriye'deki durumu değerlendiren Putin ve Ruhani'nin, 14-15 Eylül'de gerçekleştirilen Suriye konulu 6. Astana toplantısından çıkan sonuçların başarılı olduğu konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.Putin ve Ruhani, görüşmede, İran’ın nükleer programı çerçevesinde yaşanan gelişmeleri, Rusya, İran ve Azerbaycan arasındaki iş birliğine yönelik konuları da ele aldı.

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