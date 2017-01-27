Rus lider Putin ile Trump yarın görüşecek
20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda ters düştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği açıklandı.
Trump göreve geldikten sonra ilk görüşmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ikinci görüşmesini ise Mısır’da darbeyle iktidarı ele geçiren ve daha sonra Cumhurbaşkanı olan Abdülfettah el Sisi ile gerçekleştirmişti.
CNNTURK
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