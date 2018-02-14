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Rus lider Putin'in hasta olduğu iddia edildi!

Rus lider Putin'in hasta olduğu iddia edildi!.14057
  • Giriş : 14.02.2018 / 17:54:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddia edildi.

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Dünyanın en güçlü liderlerinden olan ve sağlıklı görüntüsü ile dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddia edildi. Dedikoduların nedeni ise 5 yıldır ilk kez programlarını iptal etmesi olarak gösterildi.

PUTİN’in ağır bir grip geçirdiği ifade ediliyor.

Putin hastalığı nedeniyle pazartesi günü Soçi’yi ziyaret etmedi, bugün Moskova’da ‘Mentor 2018’ isimli foruma katılımı randevusu iptal edildi ve önümüzdeki hafta planlanan ziyaretlerinin de yapılmayacağı açıklandı. Putin’in, kamuoyu önünde en son görüldüğü ‘Rusya’nın Liderleri’ yarışmasında sık sık öksürmesi ve sesinin zor çıkması dikkat çekmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise gazetecilerin sorusu üzerine, Putin'in ciddi bir rahatsızlığı olmadığını vurguladı.

NTV

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