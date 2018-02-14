Rus lider Putin'in hasta olduğu iddia edildi!
Dünyanın en güçlü liderlerinden olan ve sağlıklı görüntüsü ile dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddia edildi. Dedikoduların nedeni ise 5 yıldır ilk kez programlarını iptal etmesi olarak gösterildi.
PUTİN’in ağır bir grip geçirdiği ifade ediliyor.
Putin hastalığı nedeniyle pazartesi günü Soçi’yi ziyaret etmedi, bugün Moskova’da ‘Mentor 2018’ isimli foruma katılımı randevusu iptal edildi ve önümüzdeki hafta planlanan ziyaretlerinin de yapılmayacağı açıklandı. Putin’in, kamuoyu önünde en son görüldüğü ‘Rusya’nın Liderleri’ yarışmasında sık sık öksürmesi ve sesinin zor çıkması dikkat çekmişti.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise gazetecilerin sorusu üzerine, Putin'in ciddi bir rahatsızlığı olmadığını vurguladı.
NTV
DİĞER HABERLER
ABD'den Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' yanıtı
ABD'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Osmanlı tokadı' ile ilgili yanıt geldi.
Trump'tan porno yıldızına 130 bin dolar
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, porno yıldızına 130 bin dolar ödedi.
Martin Schulz istifa etti
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz istifa etti.
Lavrov: ABD sonsuza kadar kalmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ünlü siyasetçi, maskeli kişilerce kaçırıldı
Ukrayna'nın ünlü siyasetçilerinden Saakaşvili, maskeli kişilerce kaçırıldı.
Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi önemli bir mesaj geldi.