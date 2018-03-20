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Rus lider Putin 'Mars' için tarih verdi

Rus lider Putin 'Mars' için tarih verdi.14057
  • Giriş : 20.03.2018 / 12:55:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Mars' için tarih verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında Soğuk Savaş döneminde yaşanan uzay yarışı yeniden alevlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ay ve dış uzay görevlerinin 2019 yılında başlanacağını belirtti.

Zira dün gerçekleşen seçimde oyların yüzde 76,68'ini alarak seçimi büyük farkla kazan Rusya Devlet Başkanı Putin, bunun ilk işaretini g eçtiğimiz günlerde vermişti. Seçimden zaferle ayrılan Putin'in bu çalışmalara hız vermesi bekleniyor.

Putin 2019 yılında 'Kızıl Gezegen' Mars'a insanlı ve insansız uçuş yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Putin'in söylediği gibi Rusya 2019 yılında Mars'a insanlı bir uçuş gerçekleştirebilirse, 2024'te bunu yapacağını söyleyen Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'ten önce başarmış olacak.

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