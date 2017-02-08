Facebook Twitter Rss

Rus lider Putin, Merkel'le telefonda görüştü

Rus lider Putin, Merkel'le telefonda görüştü.14151
  • Giriş : 08.02.2017 / 12:55:00

Rus lider Putin, Almanya Şansölyesi Merkel'le telefonda görüştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması konusunda Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le görüşme gerçekleştirdi.

Ünlü yönetmen Ayşe Ersayın vefat etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Irak Başbakanı İbadi'den Bağdadi itirafı

Irak Başbakanı İbadi'den Bağdadi itirafı

Irak Başbakanı'ndan terör örgütü lideri hakkında önemli açıklamalar geldi.

ABD, YPG'ye bu kez 'tank katili' verdi

ABD, YPG'ye bu kez 'tank katili' verdi

Amerika, terör örgütü YPG'ye silah yardımında bulunmaya devam ediyor.

 

ABD Başkanı Trump: Obama beni seviyor

ABD Başkanı Trump: Obama beni seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, Obama'ya ilişkin açıklama yaptı.

Gizli hapishanede 13 bin idam!

Gizli hapishanede 13 bin idam!

Uluslararası Af Örgütü, Suriye ile ilgili korkunç bir iddiayı gündeme getirdi.

 

Trump'ın başvurusu mahkemece reddedildi

Trump'ın başvurusu mahkemece reddedildi

ABD Başkanı Trump'ın ısrarına karşı mahkeme kararlı hareket ediyor.

Trump: ABD masum mu sanıyorsunuz?

Trump: ABD masum mu sanıyorsunuz?

Donald Trump, ülkesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya