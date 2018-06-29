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Rus lider Vladimir Putin penaltı kullandı

Rus lider Vladimir Putin penaltı kullandı.24347
  • Giriş : 29.06.2018 / 13:51:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası futbol parkında penaltı kullandı.

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Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası Futbol parkını ziyaret ederek, Futbol oynadı.

Rusya'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Üstelik bu kez görüntüler Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait. Kızıl Medyan'daki Dünya Kupası Futbol parkını ziyaret eden Putin Futbol oynadı.

Heyecan dolu Dünya Kupası'ndan, Rusya Devlet Başkanı Putin de nasibini aldı. Kızıl Meydan'da Futbol oynadı. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'da kaydedildi. Kızıl Meydan'da kurulan Dünya Kupası Futbol parkı Rusya Devlet Başkanı'nı ağırladı. Üstelik Putin ziyaretinde yalnız değildi. Rus lidere FIFA Başkanı Gianni Infantino eşlik etti. İkili ilk olarak Futbol parkını gezdi. Ardından da yeşil sahaya çıktı. Futboldaki hünerlerini sergiledi. Rus lider Putin'in attığı şutlar, üst üste filelerle buluştu.

Putin ve Infantino penaltıların ardından parktaki bir Futbol maçına da katıldı. İkili maçın başlama vuruşunu yaptı. 14 Haziran'da Rusya'nın ev sahipliğinde başlayan 2018 Dünya Kupası, 15 Temmuz'da oyananacak final maçıyla sona erecek.

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