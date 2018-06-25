Rus ordusu: Saldırı başladı!
Rusya'dan son dakika açıklama geldi. Rus ordusu, Suriye'nin güneyindeki çatışmazlık bölgesindeki muhaliflerin, Suriye ordusuna saldırdığını, 70 muhlifin öldürüldüğünü duyurdu.
HÜRRİYET
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