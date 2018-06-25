Facebook Twitter Rss

Rus ordusu: Saldırı başladı!

Rus ordusu: Saldırı başladı!.13297
  • Giriş : 25.06.2018 / 16:45:00

Rus ordusundan Suriye ile ilgili kritik bir açıklama daha geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Rusya'dan son dakika açıklama geldi. Rus ordusu, Suriye'nin güneyindeki çatışmazlık bölgesindeki muhaliflerin, Suriye ordusuna saldırdığını, 70 muhlifin öldürüldüğünü duyurdu.

HÜRRİYET

Bitlis'ten acı haber geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump-Kim görüşmesinin faturası belli oldu

Trump-Kim görüşmesinin faturası belli oldu

ABD Başkanı Trump ile Kim'in görüşmesinin faturası belli oldu.

Rusya'dan seçim sonrası ilk açıklama

Rusya'dan seçim sonrası ilk açıklama

Rusya'dan 24 Haziran seçimleri sonrası ilk açıklama geldi.

 

Trump: Kuzey Kore hala tehdit

Trump: Kuzey Kore hala tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı.

Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı

Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı.

 

Trump'ın danışmanı Rusya'ya gidiyor

Trump'ın danışmanı Rusya'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Rusya'ya gidiyor.

Trump skandalı bu sözlerle savundu

Trump skandalı bu sözlerle savundu

Trump, göçmen politikaları ile ilgili gelen tepkilere yanıt verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya