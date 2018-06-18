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Rus savaş gemileri Akdeniz'de

Rus savaş gemileri Akdeniz'de.17633
  • Giriş : 18.06.2018 / 10:18:00

Rusya'ya ait savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan Akdeniz'e geçtiği öğrenildi.

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Sepet Beşik

Rusya Karadeniz Filosu'ndan açıklama geldi. Rusya'ya ait savaş gemileri 'Grad Sviyazsk' ve 'Veliky Ustyug'un İstanbul Boğazı'ndan Akdeniz'e geçtiği öğrenildi.

Kırım’daki Sivastopol limanından yola çıkan gemilerin, birkaç saat içerisinde Akdeniz’deki Rusya’ya ait yerleşme yerine ulaşacağı ifade edildi.

TRT

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