Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti!
Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı savaş gemisine Çanakkale'den geçişi sırasında Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti. Ege Denizi'ne yol alan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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