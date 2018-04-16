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Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti!

Rus Savaş gemisi Çanakkale'den geçti!.24568
  • Giriş : 16.04.2018 / 12:14:00

'Orks' adlı Rus Savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Marmara Denizi'nden ilerleyen Rus donanmasına ait 'Orks' adlı Rus Savaş gemisi saat 10.45 sularında, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemide Rus askerinin güvertede nöbet tutması dikkat çekti.

Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi'ne açılacak. Ardından da Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edecek.

2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre bu zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor.

Eğer tahmin gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak.

Halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4.02 olarak gerçekleşirse, bu maaş 180,14 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa çıkacak. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de yükselecek.

TRT

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