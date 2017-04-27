Rus savaş gemisi kaza yaptı
Karadeniz'de Kilyos'un 18 mil açığında büyük bir kaza yaşandı. Rus savaş gemisi ile kargo gemisi çarpıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 78 Rus askerinin kurtarıldığını duyurdu. 15 asker ise hala kayıp
Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor.
45 Rus askerinin Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı belirtildi.
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