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Rus savaş gemisi kaza yaptı

Rus savaş gemisi kaza yaptı.10551
  • Giriş : 27.04.2017 / 14:48:00
  • Güncelleme : 27.04.2017 / 14:48:30

Karadeniz'de Rus savaş gemisi ile kargo gemisi çarpıştı.

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Karadeniz'de Kilyos'un 18 mil açığında büyük bir kaza yaşandı. Rus savaş gemisi ile kargo gemisi çarpıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 78 Rus askerinin kurtarıldığını duyurdu. 15 asker ise hala kayıp

Kilyos'da Karadeniz açıklarında  Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor.

45 Rus askerinin Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı belirtildi. 

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