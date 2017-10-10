Facebook Twitter Rss

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!.6838
  • Giriş : 10.10.2017 / 12:05:00
  • Güncelleme : 10.10.2017 / 12:05:49

Rusya Savunma Bakanlığı, bir savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'de bulunan Hmeymim Üssü'nde Rusya'ya ait bir SU-24 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

THY seferleri iptal etti!

81 ilin valisi toplanacak!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Nobel'i aldı, Trump'a çağrı yaptı!

Nobel'i aldı, Trump'a çağrı yaptı!

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ICAN, ABD Başkanı Trump'a çağrı yaptı.

 

Salı günü bağımsızlık ilan edecek

Salı günü bağımsızlık ilan edecek

Katalonya Başkanı salı günü bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.

Türkiye'den 'ABD'ye misilleme

Türkiye'den 'ABD'ye misilleme

Türkiye, ABD'nin skandal kararının sonrasında misilleme ile karşılık verdi!

 

Aralıksız oyun oynadı, gözünden oldu

Aralıksız oyun oynadı, gözünden oldu

Çin'de ismi açıklanmayan 21 yaşındaki bir kadın, 1 hafta boyunca 8 saat aralıksız oyun oynadığı gözü

Ruhani'den Trump'a tepki: Elimizden alamaz

Ruhani'den Trump'a tepki: Elimizden alamaz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya