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Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!.6413
  • Giriş : 19.12.2017 / 08:30:00

Polonya'da Rusya'ya ait bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.

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Polonya'da MiG-29 tipi bir jet askeri havalimanına dönerken Polonya'da yere çakıldı. Uçağın enkazına ulaşılırken, uçak yere çakılmadan pilotun atlamayı başardığı bildirdildi.

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