Rus savaş uçağı düştü!
Polonya'da MiG-29 tipi bir jet askeri havalimanına dönerken Polonya'da yere çakıldı. Uçağın enkazına ulaşılırken, uçak yere çakılmadan pilotun atlamayı başardığı bildirdildi.
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