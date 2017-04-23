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Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 7 ölü

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 7 ölü.20366
  • Giriş : 23.04.2017 / 15:41:00

Suriye'nin İdlib kenti Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından bombalandı.

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Geçtiğimiz ay düzenlenen kimyasal saldırı ile dünyanın gündemine oturan İdlib kenti Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından bombalandı. Cisr Eş Şuğur bölgesine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib kırsalındaki Cisr Eş Şuğur bölgesine Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Saldırıda yerleşim yerinin hedef alındığı ve çok sayıda evin yerle bir olduğu öğrenildi.

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