Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 7 ölü
Geçtiğimiz ay düzenlenen kimyasal saldırı ile dünyanın gündemine oturan İdlib kenti Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından bombalandı. Cisr Eş Şuğur bölgesine düzenlenen hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib kırsalındaki Cisr Eş Şuğur bölgesine Rus uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Saldırıda yerleşim yerinin hedef alındığı ve çok sayıda evin yerle bir olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Fransa'dan Erdoğan'a alçak tehdit
Referandum sonrası Avrupa'da Erdoğan hakkında yürütülen kara propaganda devam ediyor.
Amerika'ya 2.8 milyar dolar ceza ödeyecek
Amerika Birleşik Devletleri'nden Voklswagen'e 2.8 milyar dolar ceza geldi.
Rusya'dan ABD'ye: Pişmanız!
Rusya, İdlib'deki kimyasal saldırı ile ilgili pişmanlığını dile getirdi.
ABD'den korkutan açıklama
Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi.
Trump'tan nükleer anlaşma açıklaması
Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşadığı pişmanlığı anlattı.