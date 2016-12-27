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Rus uçağının karakutusu bulundu

Rus uçağının karakutusu bulundu.18842
  • Giriş : 27.12.2016 / 09:48:00

Karadeniz'de düşen Rus uçağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında gelişme var. Rusya'ya ait TU-154 tipi uçağın ilk karakutusu Karadeniz'de bulundu.

Suriye'ye gitmek için havalanan ve içinde Rus Korosu üyelerinin de yer aldığı uçak Karadeniz'de düşmüştü. Bulunan karakutu Moskova'ya gönderilecek.

Kızıl Ordu Korosu'nu da taşıyan uçakta kurtulan olmamıştı. Pazar gününden bu yana arama operasyonu yürüten Rusya, uçağın gövde parçalarının 27 metre derinlikten çıkarıldığını açıklamıştı. Rusya kazada yaşamını kaybedenler için dün yas ilan etmişti.

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