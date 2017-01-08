Rus Uzman: Asıl hedef Tayyip Erdoğan'dı
Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinde vurularak öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.
Rus uzman Gevork Mirzoyan, Karlov suikastinde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.
TV Çenter televizyonunun 'Pravo Golosa' (İfade Hakkı) programında konuşan Rus uzman, “Saldırıyı yaptıranların neden bunu organize ettiklerini araştırmamız lazım. Neden? Bu saldırıyı organize edenler aptal değil. Çünkü onlar gayet iyi biliyor ki bu saldırı sonucunda Rus-Türk ilişkileri kötüleşmez. Bu saldırının asıl hedefi Erdoğan idi. Bu saldırı Erdoğan’ın konumunu hedef alıyordu" dedi.
Saldırganların 'Erdoğan’ın imajını zedelemeyi' hedeflediğini savunan Mirzoyan, "Erdoğan gözden düşürülecekti. Büyükelçinin öldürülmesi, Ankara’da temsilcilikleri bulunan diğer yabancı ülkeler ile Erdoğan’ın arasını bozacaktı. Türkiye 'istikrarsız ülke', 'kontrol edilemiyor' diye tanıtılacaktı. Ve burada da hemen akla Erdoğan’ın düşmanları geliyor. Ya Fethullah Gülen, ya Erdoğan’ın iç düşmanları ya da Suriyeli İslamcılar. Peki neden başka bir ülkenin değil de Rus elçisini hedef aldılar? Çünkü Rusya, Erdoğan’la iyi ilişkiler bulunan tek büyük devlet” ifadelerini kullandı.
Programda konuşan Türk uzman İkbal Dürre de, “Katil Arapça sloganlar attı, fakat Arapçası kötü idi. FETÖ faktörüne gelirsek, 15 Temmuz’da darbe girişimi sırasında katili izne gönderen amiri şu anda söz konusu darbe girişimiyle ilgili gözaltında. Katil sıradan bir polis değildi, o Çevik Kuvvet’te görev yapıyordu. Rusya, Fethullah Gülen örgütünün Türk güvenlik güçleri üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunun henüz farkında değil. Burada bazı katılımcılar diyor ki; onlar (FETÖ) sivil, sıradan insanları öldürmüyor. Fakat dikkatinize çekerim ki, darbe girişimi sırasında onlar çok sayıda insanı öldürdü. Bu saldırının arkasında FETÖ de, El Nusra da olabilir” diye konuştu.
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