Rus yetkili evinin önünde vuruldu
Dün Türkiye'de sergide suikaste uğrayan büyükelçi sonrası Rusya bir şok daha yaşadı. Gece saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir yetkili başından vuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Moskova'da başından vurulmuş halde bulundu. REN TV'nin verdiği bilgiye göre, bir apartmanın girişinde yerde bulunan yetkilinin kafasından vurulmuş olduğu görüldü. Olayda kullanılan silahın mutfak lavabosunun altına saklandığı öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin intihar ve cinayet şüphesi üzerinde durduğu belirtildi. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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