Facebook Twitter Rss

Rus yetkili evinin önünde vuruldu

Rus yetkili evinin önünde vuruldu.11070
  • Giriş : 20.12.2016 / 08:02:00

Rus yetkili evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dün Türkiye'de sergide suikaste uğrayan büyükelçi sonrası Rusya bir şok daha yaşadı. Gece saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir yetkili başından vuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Moskova'da başından vurulmuş halde bulundu. REN TV'nin verdiği bilgiye göre, bir apartmanın girişinde yerde bulunan yetkilinin kafasından vurulmuş olduğu görüldü. Olayda kullanılan silahın mutfak lavabosunun altına saklandığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin intihar ve cinayet şüphesi üzerinde durduğu belirtildi. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Zürih'te camide silahlı saldırı

Putin'den flaş Andrey Karlov talimatı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı

Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı

Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.

Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!

Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!

Rusya'da Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, büyükelçiye saldırmanın Rusya'ya saldırmak gibi olduğunu sö

 

Cenaze törenine Putin de katılacak

Cenaze törenine Putin de katılacak

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un cenaze törenine Putin de katılacak.

Times: Putin'le Erdoğan'ın mantık evliliği

Times: Putin'le Erdoğan'ın mantık evliliği

İngiliz gazetesi, Erdoğan ve Rus lider hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

 

Rusya'dan yeni bir açıklama geldi

Rusya'dan yeni bir açıklama geldi

Rusya'dan büyükelçi Andrey Lavrov saldırı sonrası bir açıklama daha geldi.

İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi

İran'ın Büyükelçisi saldırıya tepki gösterdi

Rus Büyükelçi Karlov saldırısına İran Büyükelçisi Hasanov'dan tepki geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya