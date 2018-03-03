Facebook Twitter Rss

Ruslar, ABD'nin yeni tankı ile dalga geçti

Ruslar, ABD'nin yeni tankı ile dalga geçti.21320
  • Giriş : 03.03.2018 / 17:07:00
  • Güncelleme : 03.03.2018 / 17:10:43

Ruslar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni teknoloji tankı ile dalga geçtiler.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü nesil M1 Abrams tipi tankı alay konusu oldu. Ruslar, modernizasyonun işlevsiz olduğunu iddia ederek RPG-7'nin yanından ıvır zıvır kaldığını iddia etti.

Komuta cihazları, topçu sistemleri ve daha iyi görüntü almayı sağlayan renklilik özelliği kazandırıldı ancak uzmanlar bu yenilikleri, 'makyaj' olarak nitelendiriyor.

Nitekim Zvezda'ya konuşan zırhlı araçlar tarihçisi Viktor Dokuçayev, Abrams tanklarında yapılan değişikliklerin 'çok ciddi' olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, "Tanklara malzeme açısından, kümülatif atışlara karşı zırh dayanıklılığının arttırılması gibi yalnızca birkaç değişiklik yapıldı. Tankta savaş koşulları için gerekli olan hiçbir ciddi değişiklik yapılmadı. Yani tankı kaybetme riski hâlâ var" dedi

Öte yandan Yedek Subay Andrey Smolin de, tankların şehir koşullarına uyum sağlaması için kullanılan ve 'TUSK' olarak adlandırılan teçhizatın sağladığı korumanın etkinliğinin görülmesi için tankın top ateşi açması ve sonuçlarının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Smolin, "Ancak ABD tüm bunları gizlilik ilkesinin ardına sığınarak açığa çıkarmıyor" dedi.

Smolin ayrıca, "Kimi etkilemeye çalışıyorlar bilmiyorum ama Abrams tanklarındaki silahlar, Rusya'nın roket güdümlü el bombası RPG-7 gibi silahlar karşısında ıvır zıvır kalır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE

İstanbullular dikkat! Uyarı geldi!

Yunanistan itiraz edecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya Afrin'e girdi

Rusya Afrin'e girdi

Rusya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yürüttüğü Afrin'e girdi.

Terör örgütü lideri Müslim ilk kez konuştu

Terör örgütü lideri Müslim ilk kez konuştu

Terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim ilk kez konuştu.

 

Doğu Guta'da ölü sayısı 674'e yükseldi

Doğu Guta'da ölü sayısı 674'e yükseldi

Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da saldırı meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Afrika turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Afrika turuna çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika turuna çıkıyor.

 

Putin'den flaş 'Erdoğan' açıklaması

Putin'den flaş 'Erdoğan' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'daki tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

Rusya'dan ABD'ye Suriye açıklaması

Rusya'dan ABD'ye Suriye açıklaması

Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Suriye açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya