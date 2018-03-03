Ruslar, ABD'nin yeni tankı ile dalga geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü nesil M1 Abrams tipi tankı alay konusu oldu. Ruslar, modernizasyonun işlevsiz olduğunu iddia ederek RPG-7'nin yanından ıvır zıvır kaldığını iddia etti.
Komuta cihazları, topçu sistemleri ve daha iyi görüntü almayı sağlayan renklilik özelliği kazandırıldı ancak uzmanlar bu yenilikleri, 'makyaj' olarak nitelendiriyor.
Nitekim Zvezda'ya konuşan zırhlı araçlar tarihçisi Viktor Dokuçayev, Abrams tanklarında yapılan değişikliklerin 'çok ciddi' olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, "Tanklara malzeme açısından, kümülatif atışlara karşı zırh dayanıklılığının arttırılması gibi yalnızca birkaç değişiklik yapıldı. Tankta savaş koşulları için gerekli olan hiçbir ciddi değişiklik yapılmadı. Yani tankı kaybetme riski hâlâ var" dedi
Öte yandan Yedek Subay Andrey Smolin de, tankların şehir koşullarına uyum sağlaması için kullanılan ve 'TUSK' olarak adlandırılan teçhizatın sağladığı korumanın etkinliğinin görülmesi için tankın top ateşi açması ve sonuçlarının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Smolin, "Ancak ABD tüm bunları gizlilik ilkesinin ardına sığınarak açığa çıkarmıyor" dedi.
Smolin ayrıca, "Kimi etkilemeye çalışıyorlar bilmiyorum ama Abrams tanklarındaki silahlar, Rusya'nın roket güdümlü el bombası RPG-7 gibi silahlar karşısında ıvır zıvır kalır" ifadelerini kullandı.
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