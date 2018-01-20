Ruslar Afrin'den çekiliyor
Afrin'de başlatılan "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından Rus askerleri hızlı bir şekilde bölgeyi terk etti.
Rus askeri operasyonel grubu, Afrin'de bulunan Rus askeri polisinin bölgeden çekildiği duyuruldu.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Rusya ziyaretinin ardından Afrin’deki Rus askerlerinin geri çekilmeye başladığı iddia edilmişti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddiaları yalanlamıştı.
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