ABD'de 'terörist' tartışması
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen ve 59 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı ile ilgili yeni bir tartışma başladı. Las Vegas katiline 'terörist' denilmemesi tepkilere neden oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Amerikalı yetkililerin ve medyanın katliamı gerçekleştiren Stephen Paddock için “terörist” terimini kullanmamasına tepki gösteriyor. Paddock’tan “yalnız kurt”, “dede”, “kumarbaz” ve “emekli muhasebeci” ifadeleriyle bahsedilmemesi gerektiğini belirten sosyal medya kullanıcılarından çoğu, Müslüman olsaydı saldırının hemen ardından “terörist” kelimesinin kullanılacağını ve henüz ortaya somut deliller çıkmadan İslamiyetle bağdaştırılacağını söylüyor. Bu duruma tepki gösterenler arasında ünlüler, ekran yüzleri ve akademisyenler de var. Bunlardan birisi ise Amerikalı Rap şarkıcısı Russ Vitale. 25 yaşındaki şarkıcı “Eğer bu adam Müslüman olsaydı hemen terörist yaftası yapıştırırdık” itirafında bulundu. ABD ve İngiliz medyası ise katilin Müslüman çıkmaması üzerine akıl sağlığı ile ilgili haberler yapmaya başladı. Medya, katilin dört ay önce saldırganlığı tetikleyebilecek ilaçlar kullandığını iddia ediyor.
Öte yandan Polis, Paddock’un daha önce bir başka festivale saldırı planlamış olabileceğini açıkladı. Paddock’un, 22-24 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve 45 bin kişinin katıldığı festival öncesi, yakında bulunan bir otele giderek oda tutmaya kalktı. Açık hava konser alanını gören üst katlarda yer kalmaması üzerine Paddock’un otelden ayrıldığı ortaya çıktı.
Bu arada saldırıda hayatını kaybedenler için Las Vegas şehrinin birçok noktasında anma törenleri düzenleniyor. En büyük tören, şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Mountain Crest Park’ta yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende saldırıda hayatını kaybedenler için 59 mum yakıldı. Turistler ve kent sakinleri, kentin birçok yerinde oluşturulan anma noktalarına kurbanlar için çiçekler ve yanan mumlar bıraktı.
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