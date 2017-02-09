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Rüştü Reçber'in eşi fıtık ameliyatı oldu

Rüştü Reçber'in eşi fıtık ameliyatı oldu.14391
  • Giriş : 09.02.2017 / 12:18:00

Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber hastanelik oldu.

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in boyun ağrıları başına iş açtı. Doktorların uyarılarına rağmen evde dinlenmeyen Işıl Reçber'e fıtık teşhisi konuldu ve acil ameliyata alındı.

İki haftadır boyun ağrısı çeken ve fıtık teşhisi konulan Reçber, Maslak'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.

Başarılı geçen operasyondan sonra Işıl Reçber'in bir süre hastanede müşahede altında kalacağı öğrenildi.

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