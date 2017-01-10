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Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü.16200
  • Giriş : 10.01.2017 / 17:45:00

Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili önemli açıklamala geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de sivilleri katlettiği iddiası Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan geldi.

Gerasimov, ABD'nin Suriye ordusuna ait mevzileri vurduğunu ve bunun sonrasında DEAŞ'ın taarruza geçtiğini vurguladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, "3 Ocak'ta ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçakları Rusya'ya bildirimde bulunmadan İdlib'in Sarmada yerleşim birimine bombardıman düzenledi. Ateşkes anlaşmasına dahil olan bu yerleşim birimine yönelik saldırıda 20'den fazla sivil hayatını kaybetti" dedi.

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