Rusya: ABD baskın düzenledi!
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin Rusya'nın San Francisco'da bulunan konsolosluk binasının kırılarak zorla girildiğini belirtti. Binada arama yapıldı.
ABD’li yetkililerin, binaya el koydukları ve içeride kapsamlı bir şekilde arama yaptıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Uyarılarımıza rağmen, ABD’li yetkililer mantığın sesini dinlemediler ve yasadışı planlarından vazgeçmediler. Bugün, San Fransisco’daki genel konsolosluk binamızın tümüne el koyuldu. Geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren, ABD, Rusya’ya ait 5 diplomatik tesise zorla el koydu. Şimdi de kapılarını kırdıkları binamızı baştan aşağıya arıyorlar.”
ABD’nin tutumunun, Rusya tarafından düşmanca görüldüğünün belirtildiği açıklamada, Rusya’nın söz konusu tutuma karşı misilleme hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.
TRT
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