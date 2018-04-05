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Rusya: ABD dünyanın güvenliğini bozuyor

Rusya: ABD dünyanın güvenliğini bozuyor.13676
  • Giriş : 05.04.2018 / 12:49:00

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın güvenliğini bozmakla suçladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki tek taraflı ve kesintisiz attığı tehdit içeren ve batıyı dünyanın güvenliğini bozmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın ABD öncülüğünde attığı tek taraflı adımların dünyanın güvenlik dengesini bozduğunu söyledi.

Lavrov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Batı’ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Batının Rusya’nın şeytanlaştırılması için çirkin siyasi provokasyonları sürdürdüğünü belirten Lavrov, “Skripal olayı, Rus diplomatları sınır dışı etmek için sadece ABD ve İngiltere’nin değil, onlara mecbur kalan diğer ülkelerin de uydurulup sahnelenen bahanesi oldu" dedi.

Bu şekilde uluslararası hukuk ile alay edilmesini diplomaside uzun süredir görmediklerini kaydeden Lavrov, bu adımlara karşı makul tepki vermeye devam edeceklerini ve hakikati göstermek istediklerini dile getirdi.

Lavrov, “Bizim çabalarımıza rağmen dünyadaki durum daha da zorlaşmaya devam ediyor. Temel gerekçe ise şu: Batı'nın ABD öncülüğünde tek taraflı, kesintisiz attığı tehdit içeren ve yıkıcı adımlar, dünyanın güvenlik mekanizmasını bozuyor” ifadelerini kullandı.

NTV

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