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Rusya: ABD ile işbirliğine hazırız

Rusya: ABD ile işbirliğine hazırız.10969
  • Giriş : 29.04.2017 / 11:44:00

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

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Suriye için önemli bir gelişme kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kaosun devam ettiği Suriye'de farklı pozisyonlarda yer aldıkları Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği için hazır olduklarını bildirdi.

 

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Şam rejimi ve Beşar Esad'ın en büyük koruyucusu konumundaki Rusya, 2015'te askeri operasyonlara girişmiş ve rejimin alanını genişletmesinde başrol oynamıştı.

Muhaliflerin yanında yer alan ABD ise, bir süre sonra sahadan çekildi. Ancak geçen yıldan bu yana terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek veriyor.

Rusya ve ABD, son olarak Trump yönetiminin savaş uçaklarından fırlatılan füzelerle Şayrat Hava Üssü'nü vurmasıyla karşı karşıya gelmişti. Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, saldırıyla iki ülkenin savaşın eşiğinden döndüğünü söylemişti.

Washington, söz konusu saldırıyı Şam rejiminin İdlib'de kimyasal katliam yapması üzerine gerçekleştirmişti. Kimyasal saldırıda aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı en az 89 kişi yaşamını yitirmişti.

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