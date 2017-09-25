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Rusya: ABD, Kuzey Kore'yi vuramaz!

Rusya: ABD, Kuzey Kore'yi vuramaz!.13676
  • Giriş : 25.09.2017 / 11:08:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilime Rusya'dan açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilime değindi ve ABD'nin Kuzey Kore'yi vuramayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta "anaokulu çocukları kavgası" nitelendirdiği ABD Kuzey Kore arasındaki gerginlik hakkında yorum yaptı.

НТВ kanalına yaptığı açıklamada Lavrov, "Washington yönetimi Kuzey Kore'yi vuramaz. Çünkü Pyongyang'ın nükleer silaha sahip olduğundan şüphelenmiyorlar, bundan eminler" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin diğer ülkelerle ilgili nükleer güçlerini tamamen bilemeyeceğini defalarca belirttiğini" de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta BM 72. Genel Kurulu'nda "Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." ifadelerini kullanmış, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Güvenlik Kurulu'na hitabında, "Kuzey Kore'yi tamamen yok ederiz" açıklaması üzerine iki ülke arasında artan gerginliğe yönelik soruya Lavrov, "Karşılıklı devam eden tehditler ve Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız" yanıtını vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta "anaokulu çocukları kavgası" nitelendirdiği ABD Kuzey Kore arasındaki gerginlik hakkında yorum yaptı.

НТВ kanalına yaptığı açıklamada Lavrov, "Washington yönetimi Kuzey Kore'yi vuramaz. Çünkü Pyongyang'ın nükleer silaha sahip olduğundan şüphelenmiyorlar, bundan eminler" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin diğer ülkelerle ilgili nükleer güçlerini tamamen bilemeyeceğini defalarca belirttiğini" de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta BM 72. Genel Kurulu'nda "Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız." ifadelerini kullanmış, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Güvenlik Kurulu'na hitabında, "Kuzey Kore'yi tamamen yok ederiz" açıklaması üzerine iki ülke arasında artan gerginliğe yönelik soruya Lavrov, "Karşılıklı devam eden tehditler ve Kore Yarımadası'nda savaş başlatılması kabul edilemez. Öfkeyi yatıştırmak zorundayız" yanıtını vermişti.

Lavrov, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un karşılıklı tehditkar söylemlerini "anaokulu çocukları kavgası" olarak nitelendirmişti.

Arabulucuk girişimlerini memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Lavrov, bazı tarafsız Avrupa ülkelerinin Kuzey Kore krizinde arabuluculuk rolü üstlenebileceğini ifade etti.

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