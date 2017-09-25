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Rusya: ABD'nin ikiyüzlülüğü nedeniyle öldü

Rusya: ABD'nin ikiyüzlülüğü nedeniyle öldü.16873
  • Giriş : 25.09.2017 / 16:22:00
  • Güncelleme : 25.09.2017 / 17:43:28

Rusya, ölen Korgeneral Asapov ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryanbkov, Suriye'de çıkan çatışmada hayatını kaybeden Korgeneral Valeriy Asapov'un Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiyüzlülüğü nedeniyle can verdiğini söyledi.

Rusya, Suriye'deki iç savaşta ölen generali için ABD'yi en yetkili ağızdan suçladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, generalin ABD'nin ikiyüzlü politikaları nedeniyle Deyr ez Zor kentinde dün öldüğünü söyledi.

Korgeneral Valeriy Asapov, Deyr ez Zor çevresinde terör örgütü IŞİD'in havan saldırısında dün ölmüştü.

Asapov, saldırı sırasında IŞİD'den kısa sürede geri alınması beklenen kent çevresindeki bir sahra karargahında bulunuyordu.

Korgeneral Asapov'la birlikte iki albay da yaşamını yitirmişti.

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