Facebook Twitter Rss

Rusya: ABD sonuçlarını düşünmeli

Rusya: ABD sonuçlarını düşünmeli.20486
  • Giriş : 26.01.2017 / 12:55:00
  • Güncelleme : 26.01.2017 / 12:52:04

Donald Trump'ın Suriye açıklamasına Rusya'dan sert tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan Suriye'de güvenli bölge açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'ABD güvenli bölge oluşturmadan sonuçlarını düşünmeli' denildi.

ABC kanalından David Muir'e ilk mülakatını veren ABD Başkanı Trump, milyonlarca mültecinin Avrupa ülkelerine alınmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmalıydık. Öyle yapmış olsaydık (mülteci krizi) çok daha ucuza mal olurdu." diye konuşmuştu.

Rusya'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi. Kremlin "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nden vatandaşlarına Türkiye ile ilgili bir uyarı geldi.

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

Çiçeği burnunda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

Rusya'dan kritik Suriye hamlesi

Rusya'dan kritik Suriye hamlesi

Rusya'dan Suriyeli muhaliflerle ilgili çok önemli bir açıklama geldi.

Otele yapılan bombalı saldırı 13 kişi öldü

Otele yapılan bombalı saldırı 13 kişi öldü

Son yıllarda dünyanın dört bir yanında yaşanan terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

 

Rusya'dan Trump açıklaması: Her şey yıkılır

Rusya'dan Trump açıklaması: Her şey yıkılır

Rusya'dan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler'den Astana açıklaması

Birleşmiş Milletler'den Astana açıklaması

Birleşmiş Milletler'den kritik Astana görüşmelerine ilişkin açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya