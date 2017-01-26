Rusya: ABD sonuçlarını düşünmeli
Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan Suriye'de güvenli bölge açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada 'ABD güvenli bölge oluşturmadan sonuçlarını düşünmeli' denildi.
ABC kanalından David Muir'e ilk mülakatını veren ABD Başkanı Trump, milyonlarca mültecinin Avrupa ülkelerine alınmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmalıydık. Öyle yapmış olsaydık (mülteci krizi) çok daha ucuza mal olurdu." diye konuşmuştu.
Rusya'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi. Kremlin "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" dedi.
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