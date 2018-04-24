Rusya: ABD terör güçlerini kullanıyor!
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yaptığı yardımlarla ilgili Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan açıklama geldi. Şoygu, ABD ve müttefiklerinin terör güçlerine kullandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve yönettiği koalisyonun Suriye’deki ana hedefinin DAEŞ ile mücadele değil, bölgedeki askeri ve ekonomik varlığını güçlendirmek olduğunu vurguladı.
Şoygu, Pekin’de Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD ve müttefikleri kendi amaçlarında uluslararası terör güçlerini kullanıyorlar. Örnek olarak Irak ve Suriye’yi gösterebilirim. ABD’nin yönettiği güçlü koalisyon birliği uzun zaman boyunca teröristlerle başa çıkamadı, DAEŞ’in kontrolü altındaki topraklar ise sadece genişledi" dedi.
Şoygu, "Anlaşılan hedefleri farklıydı ve bölgedeki durumu karıştırmak, bölgedeki askeri ve ekonomik varlığı güçlendirmek asıl hedefleriydi" diye konuştu
NTV
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