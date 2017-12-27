Facebook Twitter Rss

Rusya: ABD teröristlere eğitim veriyor

Rusya: ABD teröristlere eğitim veriyor.18370
  • Giriş : 27.12.2017 / 17:50:00

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin güneyinde bulunana el-Tanf'ta eli kanlı terör örgütü DAEŞ'in militanlarına eğitim verdiğini açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD’nin  Suriye’deki El Tanf üssünde DEAŞ üyelerinin eğitim gördüğünü öne sürerek “ABD’ye  ait bu üs, Suriye ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındı.” dedi.

Gerasimov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği mülakatta,  ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssüne yönelik gözlemlerde, üste örgüt mensuplarının  bulunduğunu ve orada eğitim aldıklarını iddia etti.

Üssün, Suriye'nin güneyinde, Ürdün ve Irak sınırında bulunduğunu  kaydeden Gerasimov, “Çok yoğun bir şekilde olmasa da Suriye ordusu ABD’ye ait El  Tanf üssünü tümüyle abluka altına aldı.” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Şaddadi kampında da DEAŞ’lıların  eğitim gördüğünü ileri süren Gerasimov, "Burası Kürtler tarafından kontrol edilen  bir bölge ve orada bir ABD askeri üssü daha var. Ayrıca 800 kadar DEAŞ üyesi,  Fırat'ın doğusundan bu kampa geldi.” dedi.

DEAŞ’lıların “Yeni Suriye Ordusu” adı altında ABD’ye ait bu üslerde  eğitim aldıklarını savunan Gerasimov, “ABD, DEAŞ mensuplarını eğiterek ülkeyi  istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bana öyle geliyor ki koalisyonun DEAŞ’ı ortadan  kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı.” değerlendirmesinde bulundu

MİLLİYET

İstanbullular dikkat! 4 saat trafiğe kapalı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran'dan tarihi Kudüs kararı!

İran'dan tarihi Kudüs kararı!

İran Meclisi, tartışma yaratan Kudüs konusunda kararını verdi.

İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!

İsrail oraya Trump'ın adını veriyor!

İsrail, Ağlama Duvarı Tren İstayonu'na Donald Trump'ın adını veriyor.

 

Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız

Rusya'dan açıklama: Suriye'de kalıcıyız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye politikası ile ilgili açıklama yaptı.

Rusya'dan Türklere vize açıklaması

Rusya'dan Türklere vize açıklaması

Rusya Federasyonu, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir karar verdi.

 

Suudi Arabistan Kralı, Macron ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı, Macron ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

O ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

O ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

Orta Amerika ülkesi Guatemala, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya