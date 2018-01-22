Rusya: ABD, Türkiye'yi kızdırdı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Lavrov, ABD'nin başına buyruk davranışlarının Türkiye'yi kızdırdığını belirtti.
Lavrov: ABD sonunda Türkiye’yi de çıldırttıMoskova’da Kommersant gazetesine konuşarak Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Lavrov şunları söyledi:
“Birçok siyaset bilimci Rusya’nın neden endişelendiği sorup duruyor. ‘Ne kadar kötü, o kadar daha iyi değil mi?’ diyor. Böylece ABD kimseyle anlaşamadığını, dünyada yıkıcı etkisi olduğunu kanıtlamış oluyor. Buna İran ve Suriye örnek. Gel gelelim sonunda Türkiye’yi de davranışlarıyla çıldırttılar.”
HÜRRİYET
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