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Rusya: ABD, Türkiye'yi kızdırdı

Rusya: ABD, Türkiye'yi kızdırdı.13676
  • Giriş : 22.01.2018 / 09:04:00

Rusya'dan ABD ve Türkiye ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Lavrov, ABD'nin başına buyruk davranışlarının Türkiye'yi kızdırdığını belirtti.

Lavrov: ABD sonunda Türkiye’yi de çıldırttıMoskova’da Kommersant gazetesine konuşarak Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Lavrov şunları söyledi:

“Birçok siyaset bilimci Rusya’nın neden endişelendiği sorup duruyor. ‘Ne kadar kötü, o kadar daha iyi değil mi?’ diyor. Böylece ABD kimseyle anlaşamadığını, dünyada yıkıcı etkisi olduğunu kanıtlamış oluyor. Buna İran ve Suriye örnek. Gel gelelim sonunda Türkiye’yi de davranışlarıyla çıldırttılar.”

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