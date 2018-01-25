Rusya: ABD ülkeyi bölmeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerika'nın Suriye'yi bölmeye yönelik politikalar izlediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de izlediği yeni stratejinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğu ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Standford'daki konuşmasının ardından ABD'li askeri kaynakların yaptığı, Suriye'nin kuzeyinde Washington yönetiminde Kürt ağırlıklı bir sınır güvenlik gücü kurulmasına ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin yeni Suriye stratejisinin bu ülkenin bölünmesine yönelik olduğu görülüyor" dedi.
ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdürme planlarının çözüm çabalarına katkı sunmadığını belirten Zaharova, "ABD, Suriye'nin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını iktidardan indirmeyi Suriye'deki amaçları arasında tutmaya devam ediyor. Washington'un bu egemen devletin topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediği açıklandı. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve soruna siyasi çözüm bulunmasına katkı sunmadığına eminiz" ifadelerini kullandı.
SPUTNİK
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