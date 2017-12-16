Rusya: ABD yeni ordu kuruyor!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Haseke'de bulunan mülteci kampında 750 kadar eski DAEŞ ve Nusra üyesine eğitim verdiğini öne sürdü.
Bölgedeki yerel kaynaklara ve mültecilerin verdiği bilgilere dayandırılan Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Haseke'deki kampa son 6 ayda içlerinde DEAŞ ve Nusra Cephesi'nden teröristlerin de bulunduğu birçok kişinin getirildiği ifade edildi.
Haseke'de eğitilen kişilerin Rakka, Deyrizor, Ebu Kemal ve Fırat'ın doğusundaki alanlardan getirilen kişiler olduğu, yeni oluşturulacak grubun çekirdeğinin Ekim 2017'de Rakka'dan çıkartılan 400 DEAŞ'lı terörist olduğu belirtildi. Haseke yakınlarındaki Cisr el Şaddadi'de bulunan kampta 750 kişiye özel kuvvetler tarafından eğitim verildiği iddia edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin DEAŞ'ı yok etme konusunda kararlı olduğuna dair açıklamalarına rağmen, koalisyon, Suriye'de kalan militanlarla işbirliğine devam ediyor. ABD'li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, sığınmacı kampı yakınlarında farklı terör örgütü militanları eğitiliyor ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşum kuruluyor. Evlerine dönen sığınmacıların açıklamalarına göre ABD'li eğitmenlerin hazırlıkların bitmesinin ardından kurulan silahlı grup, hükümet güçleri ile savaşması için Suriye'nin güneyine gönderilecek."
NTV
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